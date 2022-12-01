كشفت مصادر اليوم الخميس عن غياب حارس مرمى فريق الشباب، فواز القرني لمدة شهرين؛ إذ سيخوض المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي بعد العملية التي خضع لها في الرباط الصليبي.

ولفتت المصادر إلى أن حارس الشباب اجتمع مع الجهاز الطبي في ناديه وتم وضع برنامج المرحلة الثانية من فترة التأهيل بعد العملية الجراحية، التي خضع لها الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن القرني أنهى فترة العلاج التأهيلية الأولى وسط متابعة من طبيب النادي، تمهيدًا للبدء بمرحلة العودة التدريجية، التي قد تصل إلى 6 أشهر من التأهيل والإعداد البدني وتقوية العضلات.