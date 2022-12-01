خرج سام بانكمان فريد مؤسس منصة FTX مقدما اعتذاره عن الانهيار المفاجئ لشركة العملات الرقمية، مؤكداً أنه لم يتعمد القيام بأي احتيال.

وقال بانكمان فريد في “مؤتمر ديلبوك”: “لم أحاول يومًا ارتكاب عمليات احتيال على أي شخص”، مضيفا: “أشعر بأسف عميق لما حدث، ومن الواضح أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء أو الأمور التي سأتمكن من تقديم أي شيء لأصححها”.

وأشار إلى أنه “صُدم بتفاصيل كثيرة كشفت عند انهيار منصة العملات المشفرة، معتبرًا أن المشاكل نجمت عن تراخي الرقابة وضوابط الشركة وليس عن نية احتيال”.

وكانت “إف تي إكس” تقدمت في 11 نوفمبر بطلب لوضعها تحت قانون الإفلاس، بينما كانت تواجه نقصًا كبيرًا في التمويل.