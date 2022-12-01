لم يتمكن البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الثامنة من انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور المنصب منذ شهر، جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.

واقترع 52 نائباً بورقة بيضاء، وحصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على 37 صوتاً، وتعارض كتل رئيسية ميشال معوّض المعروف بقربه من الأمريكيين، وتصفه وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية؛ بأنه مرشح “تحدٍّ”، داعية إلى التوافق سلفاً على مرشح قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه.

وناشد رئيس البرلمان نبيه بري بـ”دعوة رؤساء الكتل والنواب لممارسة واجباتهم وأن نبقى داخل البرلمان لنطبق الدستور”، قبل أن يحدّد موعداً لجلسة جديدة الخميس المقبل، فيما انتقد النائب عن حزب القوات اللبنانية أنطوان حبشي في مستهل الجلسة، تكرار السيناريو ذاته في كل جلسة انتخاب، ما يضع مجلس النواب “خارج دوره”.