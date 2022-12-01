دخل فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال، في نوبة ضحك بعدما تم سؤاله في مؤتمر صحفي عما إذا كانوا قد طالبوا باحتساب هدف لاعب المنتخب برونو فيرنانديز لمصلحة زميله كريستيانو رونالدو.

وقال سانتوس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بشأن المباراة التي ستقام غدا بين منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية ضمن منافسات كأس العالم، أن مثل هذا الطلب لا يعود إليه.

وأكد أنهم لم يتقدموا بأي طلب من أجل احتساب الهدف لصالح “رونالدو”، مضيفا أن المهم بالنسبة لهم هو أنه تم تسجيل الهدف.