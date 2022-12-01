لجأت الشرطة الصينية إلى استخدام التكنولوجيا في تعقب المحتجين واختراق حساباتهم المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة على القيود الصحية الشديدة.

وذكرت المحامية االتي تقدم المشورة القانونية المجانية للمتظاهرين، وانغ شنغشنغ، لقطات المراقبة والتعرف على الوجه وأساليب عالية التقنية في تعقب المتظاهرين.

وأكدت أن الشرطة الصينية تواصلت مع عدد المواطنين وطلبت استدعهم لحظة مرورهم فقط على مكان المظاهرات رغم أنهم لم يشاركوا فيها.

وأضافت أن بعض الأشخاص أكدوا أن حساباتهم على تطبيق المراسلة المشفر “تلغرام” تعرضت للاختراق وهم في طريقهم إلى موقع التظاهر، فيما أكد آخرون أنهم وجدوا حساباتهم على تلغرام ما زالت نشطة أثناء احتجازهم، وهو ما يشير إلى أن الشرطة تدخل إليها.

يذكر أن متظاهرون دعوا إلى محو كل ما يتعلق بالتظاهرات من هواتفهم، بما في ذلك سجلات الدردشة ومقاطع الفيديو والصور، تحسباً لقيام الشرطة بفحصها.