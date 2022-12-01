اعتقلت قوات الملالي في إيران “محمد باقر بختيار” وهو القائد السابق بمليشيا الحرس الثوري الإيراني، كما صادرت بعض مقتنياته الشخصية.

ولا توجد معلومات حتى الآن عن مكان اعتقال بختيار، الذي قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا، قال فيه إن السلطات الإيرانية تحاول التستر على مقتل مهسا أميني، في سبتمبر الماضي على يد الشرطة بسبب الحجاب الإجباري.

كما وصف المعتقل نظام بلاده بأنه نظام “طموح يسعى إلى السلطة.. وهو بلا هوية وغير مسؤول”، وقال إنه كان على السلطات الإيرانية أن تقبل على الفور مسؤوليتها عن مقتل مهسا أميني وتقديم الاعتذار.

وكان بختيار قد أعلن أنه، وفقاً للمعلومات الواردة من نتائج فحوصات الطب الشرعي، دخلت أميني في غيبوبة وتم استئصال الطحال من جسدها، بعد نقلها إلى مستشفى “كسرى” إثر نزيف داخلي، لتتحسن حالتها، لكنها دخلت في غيبوبة بسبب إصابات في جمجمتها.