قال مدير توقعات الطقس والمناخ في المركز الوطني للأرصاد، حمزة كومي، إن شتاء هذا العام سيشهد غزارة في الأمطار.

وأكد أن الأمطار ستكون غزيرة خلال شهري ديسمبر ويناير، مضيفا أن معظم الجهات اتخذت الإجراءات الاحترازية، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأضاف أن جميع الجهات تتخذ الاحتياطات اللازمة بناء على التقارير الفصلية لموسم الشتاء، متوقعا أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل بمقدار درجة ونصف أي ستكون أقل برودة، في حين سيكون معدل الأمطار أعلى على جنوب وسط وشمال المملكة وأجزاء من غرب المملكة، وأجزاء من منطقة القصيم وحائل.

فيديو | مدير توقعات الطقس والمناخ في الأرصاد حمزة كومي: شتاء هذا العام سيشهد غزارة في الأمطار #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/k3k6BRjxh5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 1, 2022