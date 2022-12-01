نجح فريق طبي بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود باستئصال ورم في حوض طفل دون الحاجة للبتر، بعد إقرار 4 مراكز عالمية ببتر طرفه .

ومن جانبه روى والد الطفل “أسامة الدخيل”، رد المراكز الطبية عن حالة ابنه العلاجية وقرار البتر، قائلا: “في الولايات المتحدة عرضوا علينا أمر البتر، واستغربت حينها من عدم وجود تقنية وتكنولوجيا بدلا من البتر”.

وأضاف: “أخبروني أنه مستحيل ويجب بتر القدم بداية من الحوض، وأن يقضي باقي حياته بقدم واحدة فقط”، مستكملا: “استخرنا ورجعنا المملكة وبفضل الله تم تيسير أمر العلاج”، موجها شكره للأطباء في المدينة الطبية الذين أنقذوا طفله من البتر.