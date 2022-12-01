نجح فريق طبي بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود باستئصال ورم في حوض طفل دون الحاجة للبتر، بعد إقرار 4 مراكز عالمية ببتر طرفه .
ومن جانبه روى والد الطفل “أسامة الدخيل”، رد المراكز الطبية عن حالة ابنه العلاجية وقرار البتر، قائلا: “في الولايات المتحدة عرضوا علينا أمر البتر، واستغربت حينها من عدم وجود تقنية وتكنولوجيا بدلا من البتر”.
وأضاف: “أخبروني أنه مستحيل ويجب بتر القدم بداية من الحوض، وأن يقضي باقي حياته بقدم واحدة فقط”، مستكملا: “استخرنا ورجعنا المملكة وبفضل الله تم تيسير أمر العلاج”، موجها شكره للأطباء في المدينة الطبية الذين أنقذوا طفله من البتر.
فيديو | والد الطفل "أسامة الدخيل" يروي لـ #الإخبارية رد المراكز الطبية عن حالة ابنه العلاجية وقرار البتر#النشرة_الأولى pic.twitter.com/wZbAjHU0kY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 1, 2022
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