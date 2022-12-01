أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، “اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي” .

وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله الربيعة، الهدف من “اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي” تقديم حلول كاملة للعمل الإنساني، لافتا إلى أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 95 مليار دولار لـ 164 دولة.

من جهته، قالت نائب وزير الخارجية، وليد الخريجي، إن المملكة تسعى إلى القضاء على الفقر وإيصال المساعدات للمحتاجين، مؤكدا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تشهد تطورا ملحوظا في تنفيذ رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن المملكة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك السعي إلى القضاء على الفقر وإيصال المساعدات للمحتاجين.

ولفت إلى أن المملكة اهتمت بقيادة وتمكين العمل الإنساني، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الاحتياج الإنساني وستظل سباقة في دعمها لرفع المعاناة عن الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجا.

فيديو | نائب وزير الخارجية م. وليد الخريجي: المملكة تسعى إلى القضاء على الفقر وإيصال المساعدات للمحتاجين #الإخبارية pic.twitter.com/mpSuotmsUy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 1, 2022

فيديو | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة د. عبد الله الربيعة: الهدف من "اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي" تقديم حلول كاملة للعمل الإنساني #الإخبارية pic.twitter.com/8KH1ljXuXE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 1, 2022

فيديو | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة د. عبد الله الربيعة: المملكة قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 95 مليار دولار لـ 164 دولة #الإخبارية pic.twitter.com/539lKdaDPV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 1, 2022