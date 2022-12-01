أعلنت الهيئة العامة للنقل عن موعد بدء تطبيق التجهيزات الفنية وأدوات السلامة اللازمة لجميع حافلات النقل التعليمي والمتخصص للمرخصين في مزاولة نقل الركاب بالحافلات.

وأوضحت الهيئة أنه يستثنى من ذلك مركبات سنة الصنع 2014 فأقل من المتطلبات والشروط للتجهيزات الفنية وأدوات السلامة، ماعدا نظام التتبع AVL Tracking Syste.

ويأتي ذلك اعتبارا من اليوم الخميس 7 جمادى الأولى 1444 الموافق 1 ديسمبر 2022، موضحة أن التجهيزات الفنية تساهم في رفع جودة وكفاءة خدمات النقل بالحافلات، ضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات للهيئة العامة للنقل، تعزيز أمن وسلامة عملية نقل الركاب.