روت الفنانة المصرية عايدة غنيم المشهورة بدورها في مسلسل “عائلة الحاج متولي”، قصة مأسوية لذبح والدتها على يد ابن الجيران.

وصرحت عايدة غنيم، بإنها ابتعدت عن المسرح والتمثيل لفترة بسبب إصابتها بمشكلة في الأحبال الصوتية، بعد صراخها وصدمتها في وفاة والدتها ذبحا على يد ابن الجيران الذي كانت تعتبره بمثابة ابن لها.

وأضافت أن والدتها كانت تمتلك محلا في منزلها، وكانت تعاني من إصابة في يدها، فطلبت من الجاني أن يفتح لها الباب، ليقوم بدفعها وذبحها للاستيلاء على مصوغاتها الذهبية..

وأشارت إلى أنها كانت تعمل في المسرح وقت الجريمة، وكررت اتصالها بوالدتها ولكنها لم تجب على اتصالها، فقررت زيارتها للاطمئنان عليها.

وبينت أنها قامت بكسر باب المنزل بمساعدة الجيران واصطدمت بجثة والدتها ودخلت في حالة هيستيرية بسبب الصراخ والبكاء، مشيرة إلى أن الفنانة بثينة رشوان كانت سببا في خروجها بعد ذلك من صدمتها بسبب وقوفها بجانبها.