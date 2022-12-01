كشف تركي حميدان التركي نجل المواطن حميدان التركي المعتقل في السجون الأمريكية، عن رفض اللجنة المختصة بالنظر في القضية قرار الإفراج المشروط عن والده.

وقال التركي: “بعد مرور ٤ أشهر منذ جلسة الإفراج المشروط لوالدي حميدان التركي، أصدرت اللجنة قرار رفض الإفراج المشروط عن والدي، مع عدم امكانية إعادة التقديم على الإفراج المشروط الا بعد ٣ سنوات”.

وتابع: “الحمد لله على ما قضى وقدر، شكرنا موصول لكل من ساندنا ودعمنا وأشرك والدي في دعواته، وهذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)”.

وأضاف: “ونرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين جزيل الشكر والتقدير على ما تقوم به سفارة خادم الحرمين الشريفين من البذل الحثيث والمتابعة والرعاية لقضية والدي، كما نشكر لهم اهتمامهم وزيارات القنصلية والسفارة لمتابعة وضعه في سجنه”.