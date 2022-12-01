أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع قوارب في جمرك ميناء فرسان، وفق لعدد من الضوابط والاشتراطات.

وأوضحت أنه قد يتم استبعاد بعض البضائع المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

ومن شروط المزاد، دفع مبلغ تأمين إلزامي خمسون ألف ريال بشيك مصدق بإسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد رسو المزاد مباشرة.

كما يشترط دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%

ويجب على المشتري إخراج البضاعة المباعة خلال 3 أيام برسم الوارد و10 أيام للبضاعة برسم الصادر، وسيتم إحتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى، كما يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.