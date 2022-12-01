أوضح رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، علاء آل إبراهيم، أن سوق الأسهم السعودية خالفت سلوك الأسواق العالمية المتأثرة بالحرب في أوكرانيا.

وقال آل إبراهيم، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، إن تراجع السوق سلوك غير مبرر، له أسبابه، منها انخفاض أسعار النفط نتيجة تطبيق الصين سياسة صفر كوفيد، وبالتالي ينخفض الطلب على الخام من أكبر مستورد للنفط السعودي.

وأوضح أن هناك عوامل أخرى أدت إلى تراجع سوق السعودية، منها نتائج قطاع البتروكيماويات ، والذي يؤثر نفسياً على المتعاملين أكثر من القطاع البنكي، بعد أن جاءت نتائج قطاع البتروكيماويات مخيبة وأقل من التوقعات.

وأشار إلى أن ذلك كان الفتيل الذي أشعل هبوط السوق وزيادة وتيرة البيع، بالإضافة إلى مسألة التخوف من ارتفاع أسعار الفائدة التي قد تصل لمستويات يكون الاستثمار فيها أكثر جاذبية من أسواق المال.