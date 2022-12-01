وجه رجل عراقي رسالة تحذيرية إلى شعوب العراق ولبنان وسوريا دعاهم فيها إلى الابتعاد عن الأنظمة الملالية بإيران.

وحرص الرجل على سحق عمامة الملالي، وقال:” تريدون بلدانكم تتطور عليكم سحق العمامة المجوسية عمامة خمانئي وعمامة الإرهابي حسن تصر الله فهي سبب تخلفكم”.

وأكد أن تطور هذه العمامة قمامة وضد التطور والإنسانية وهي سبب الفسق و الفساد الذي تعيشه سوريا والعراق ولبنان لذا عليهم بسحقها حتى تتطور هذه الدول.

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الإيراني، وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.