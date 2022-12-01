قال عبدالله العباد، أخصائي اجتماعي ومستشار علاقات زوجية، إن الدلال المفرط قبل الزواج سبب فشل العلاقات الزوجية للجنسين حاليا.

وأضاف أن العزوف عن الزواج وفوبيا الزواج مشكلة مجتمعية بسبب عدم تعود البعض عن تحمل المسؤولية، وذلك بحسب ما ذكرته خلال استضافتها في برنامج سيدتي المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأشار إلى أن هناك فرق بين القلق من الزواج، والخوف من الزواج، والفوبيا في الزواج، حيث أن الفرد قد يقلق عندما يقترب من موعد زفافه لكنه يواصل الزواج، وقد يشعر بالرهبة من ليلة الزفاف لكنه يتمم إجراءات الزواج، لكن في فوبيا الزواج فأن الفرد يعزف عن الزواج.

ولفت إلى أن أسباب العزوف عن الزواج منها أيضا مشاكل أسرية أو وجود حالة طلاق في الأسرة أو تعرض الفتاة للاغتصاب، أو خوف بعض الفتيات الحمل، أو الخوف من تحمل المسؤولية.

ونوه بأن هناك شريحة مجتمعية تتلقى مفاهيم الزواج من السوشيال ميديا، وهو صورة تمثيلية مضللة، مضيفا أن الجرأة أكثر عند الفتيات، في حين أن الرجل الأكثر عزوفا عن الزواج.

عبدالله العباد – أخصائي اجتماعي ومستشار علاقات زوجية: الدلال المفرط قبل الزواج سبب فشل العلاقات الزوجية للجنسين حاليا @alabbad8#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ytgDhuS1VO — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 1, 2022

عبدالله العباد – أخصائي اجتماعي ومستشار علاقات زوجية: القلق غير الخوف غير الفوبيا من الزواج .. هناك فوارق بينها ، وهذه هي المرحلة الخطرة@alabbad8#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PxKAAY3XUv — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 1, 2022

عبدالله العباد – أخصائي اجتماعي ومستشار علاقات زوجية: العزوف عن الزواج وفوبيا الزواج مشكلة مجتمعية بسبب تشويه فكرة المسئولية @alabbad8#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/056YWvGobb — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 1, 2022

عبدالله العباد – أخصائي اجتماعي ومستشار علاقات زوجية: هناك شريحة مجتمعية تتلقى مفاهيم الزواج من السوشيال ميديا .. وهو صورة تمثيلية مضللة@alabbad8#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DgHXJ4WWh7 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 1, 2022