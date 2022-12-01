قال باحث ومستشار بمجال سوائل المركبات، ناصر الخالدي، إن 15% من زيوت السيارات في المملكة مغشوشة.

وأضاف أن أغلب نسبة من الزيوت في المملكة تأتي من مصادر غير موثوقة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن وزارة التجارة تكشف من خلال جولاتها الرقابية العديد من مصانع تكرير الزيوت وبيعها على أنها جديدة بماركات في السوق ليتم بيعها في المحلات الصغيرة.