تحدثت المستشارة والباحثة في الأمن الفكري فهدة العريفي عن مصطلح “تجارة الزواج”، مؤكدة أن الأمر بالنسبة للمرأة هو البحث عن المال، وبالنسبة للرجل للبحث عن التغيير.
وأوضحت العريفي خلال برنامج “ياهلا”، أن:”تجارة الزواج لا تقتصر على عمر معين بالنسبة للمرأة”، مضيفة: “الأكثرية تكون لنساء ليس لديهن دخل مادي وقد تكون المرأة متزوجة شخص فقير وتخلعه للزواج من شخص ثري”.
وأضافت: “تجارة الزواج في زيادة مستمرة، ويساعد في زيادتها بعض مشاهير السوشيال ميديا الذين يسهلون من أمر الطلاق”، مشيرة إلى أنها تعرف بعض النساء تزوجن أكثر من 7 مرات.
تجارة الزواج..
د. فهدة العريفي: بعض النساء تزوجن أكثر من 7 مرات@Dr_Fahdah_Arefi@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية #السعودية_المكسيك pic.twitter.com/fd5TMiDNuP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 1, 2022
يمكن أن تخلع زوجها الفقير من أجل آخر ثري..
د. فهدة العريفي: "تجارة الزواج" لا تقتصر على عمر معين بالنسبة للمرأة@Dr_Fahdah_Arefi@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية #السعودية_المكس pic.twitter.com/TLQmRIOwXH
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 1, 2022
د. فهدة العريفي: للأسف "تجارة الزواج" في زيادة مستمرة، ويساعد في زيادتها بعض مشاهير السوشيال ميديا @Dr_Fahdah_Arefi@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7VULdJCOHD
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 1, 2022
كل مرة زواج مهر ومؤخر
تفتعل المشاكل اها
اهي
أهو