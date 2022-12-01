تحدثت المستشارة والباحثة في الأمن الفكري فهدة العريفي عن مصطلح “تجارة الزواج”، مؤكدة أن الأمر بالنسبة للمرأة هو البحث عن المال، وبالنسبة للرجل للبحث عن التغيير.

وأوضحت العريفي خلال برنامج “ياهلا”، أن:”تجارة الزواج لا تقتصر على عمر معين بالنسبة للمرأة”، مضيفة: “الأكثرية تكون لنساء ليس لديهن دخل مادي وقد تكون المرأة متزوجة شخص فقير وتخلعه للزواج من شخص ثري”.

وأضافت: “تجارة الزواج في زيادة مستمرة، ويساعد في زيادتها بعض مشاهير السوشيال ميديا الذين يسهلون من أمر الطلاق”، مشيرة إلى أنها تعرف بعض النساء تزوجن أكثر من 7 مرات.