أكد الكاتب خلف ملفي، أنه يجب على المسؤولين في اتحاد كرة القدم السعودي الجلوس مع مدرب المنتخب هيرفي رينارد ومناقشته في أدق التفاصيل، وذلك على خلفية الخسارة أمام المكسيك 2-1 والخروج مبكرا من كأس العالم 2022.

وقال ملفي خلال برنامج “ياهلا”: “رينارد منذ التصفيات ولم يعالج عدم وجود الظهير الأيسر البديل وهذه علامة استفهام نسجلها للمدرب”.

ورد ملفي على من يقولون إن الفرحة المبالغ فيها بالفوز على الأرجنتين انعكست سلباً على الأخضر في المباريات التالية، قائلا: “لا توجد أي مبالغة والدليل المستوى الذي ظهروا به أمام بولندا في المباراة الثانية، كل العالم مبهور بمباراة الأرجنتين فما بالك السعودي”.