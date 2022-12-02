المملكة تسلم الاتحاد الآسيوي ملف استضافة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026

أعلنت المملكة اليوم الخميس، تسليم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا ملف استضافة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: ‘المملكة تسعى لاستضافة هذا الحدث القاري الكبير مواكبةً لما تشهده من قفزات تنموية شاملة، لا سيما في عالم الرياضة، حيث تفتح هذه الاستضافة آفاقاً جديدة لكرة القدم النسائية في المملكة والمنطقة”.

وأضاف المسحل أن المملكة تحظى ببنية تحتية رياضية قوية تؤهلها لاستضافة كآس آسيا للسيدات، حيث ترحِّب بالضيوف من أبناء القارة الآسيوية وكل أنحاء العالم.

وأكد المسحل على استعداد منذ وقت مبكر لهذه البطولة وفق أعلى مستويات التنظيم، والملف السعودي شامل ومليء بالتفاصيل التي ستثري بطولة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، وواثقون من ارتفاق فرص الفوز بالاستضافة بإذن الله».

وأشار إلى أن المملكة من خلال استضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، لا تستهدف فقط نشر اللعبة أو التمثيل المشّرف في البطولات، ولكن تقديم الاتحاد السعودي لنسخة مميزة لكرة القدم النسائية، في حدث عالمي يضع المملكة على خارطة الرياضة العالمية، وينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة لعام 2030