نشرت الفنانة هدى المفتي صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من أحدث ظهور لها ، حيث فاجأت جمهورها بفقدانها للوزن ونحافتها شكل ملحوظ.

واعتمدت المفتي تسريحة بسيطة حيث تركت خصلات شعرها الأسود الكيرلي تتدلى على كتفيها بشكل غير مرتب، كما اختارت أن تظهر من دون مكياج وأطلت على متابعيها بملامحها الطبيعية، مما عكس جمالها ورقتها كالعادة.

يذكر أن آخر أعمال هدى المفتي دورها في فيلم “حظك اليوم” الذي تم سحبه من دور العرض السينمائي، بعد مرور أقل من شهر على طرحه بسبب ضعف إيراداته، وشاركها بطولته النجوم كريم قاسم، وطه دسوقي، وبسنت شوقي، ومروان يونس، وشريف الدسوقي، وهو من إخراج أسامة عرابي، وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني.