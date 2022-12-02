قالت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة ، أن سفارات لديها و مسؤولين تلقوا رسائل مفخخة انفجرت واحدة منها في سفارة أوكرانيا .

وأوضحت أسبانيا أن الرسائل المفخخة أرسلت للسفارة الأوكرانية ورئيس الوزراء، ووزيرة الدفاع الإسبانية، والسفارة الأمريكية، وشركة زودت أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مع بداية الغزو الروسي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان إن رسالة تحتوي على مواد نارية موجهة إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، كُشفت وأبطل مفعولها من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة، مبينة أن الرسالة تشبه رسالة انفجرت في سفارة أوكرانيا في وقت سابق، أدت لإصابة مسؤول الأمن في السفارة.