كشفت السلطات الأوكرانية، عن عدد ضحاياها من الجنود في الحـرب الدائرة في البلاد نتيجة القـتال للتصدي للعمليات العسكرية الروسية.

وأوضح المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولاك، بأن القوات المسلحة لبلاده فقدت ما بين 10 آلاف و13 ألف جندياً حتى الآن في الحـرب مع روسيا، وذلك وفقاً لأرقام رسمية من هيئة الأركان العامة.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، أن بلاده تبادلت 50 أسيراً عسكرياً مع روسيا، ليتجاوز عدد الجنود الأوكرانيين المفرج عنهم 1300 أسير منذ بدء الحرب.

أكد مسؤول أوكراني كبير، بأن 3 بعثات دبلوماسية أوكرانية تلقت رسائل تهديد مغموسة بسائل أحمر، وذلك بعد يوم واحد من انفجـار طرد ملغوم في سفارة بلاده في إسبانيا.