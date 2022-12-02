استطاع 14 منتخبا أن يحسم مقاعدهم في دور الـ 16 بكأس العالم 2022 ، ليتبقى بطاقتين فقط يتصارع ،مساء الجمعة، 6 منتخبات لحسمها.

وتضمنت المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 مايلي:

“هولندا، السنغال، إنجلترا، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كرواتيا، إسبانيا، امريكا، فرنسا، اليابان، المغرب، بولندا، البرتغال”.

ومن المقرر أن المواجهات بين المنتخبات المتأهلة حتى الآن في دور الـ 16 على النحو التالي:

انجلترا vs السنغال

هولندا vs أمريكا

الأرجنتين vs استراليا

فرنسا vs بولندا

المغرب vs اسبانيا

اليابان vs كرواتيا

وفي مساء الجمعة، ستقام 4 مواجهات في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2022، لتحديد المنتخبين المتقيين في دور الـ 16 للمونديال، وسيلعب أوروجواي أمام غانا، والبرتغال أمام كوريا الجنوبية، بينما سيصطدم البرازيل بالمنتخب الكاميروني وسويسرا ستواجه صربيا.