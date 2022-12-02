كشفت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي (سالك)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمقر الشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير نظام الرقابة المالية.

‏(Financial Control System Manager)

– ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– الشهادة الاحترافية ميزة إضافية: CPA و CMA و CFA و ACCA و ICAEW، وغيرها

2- أخصائي أول التطوير التنظيمي والقوى العاملة.

‏(OD & Manpower Planning Senior Specialist)

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التطوير التنظيمي.

– الشهادة المهنية في الموارد البشرية مثل (SPHR / PHR) ، SHRM ، إدارة الموارد البشرية (HRM) ، ومستوى CIPD 5 وما فوق ستكون ميزة إضافية، وغيرها،

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللاطلاع على وظائف الشركة؛ عبر موقع (LinkedIn).