كشفت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي (سالك)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمقر الشركة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مدير نظام الرقابة المالية.
(Financial Control System Manager)
– ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– الشهادة الاحترافية ميزة إضافية: CPA و CMA و CFA و ACCA و ICAEW، وغيرها
2- أخصائي أول التطوير التنظيمي والقوى العاملة.
(OD & Manpower Planning Senior Specialist)
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التطوير التنظيمي.
– الشهادة المهنية في الموارد البشرية مثل (SPHR / PHR) ، SHRM ، إدارة الموارد البشرية (HRM) ، ومستوى CIPD 5 وما فوق ستكون ميزة إضافية، وغيرها،
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللاطلاع على وظائف الشركة؛ عبر موقع (LinkedIn).
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