أعلنت أمانة منطقة الرياض عن توفر 27 وظيفة هندسية وفنية للجنسين بالمرتبة (السابعة) و (السادسة) من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة

1- مهندس معماري مساعد – المرتبة السابعة (23 وظيفة).

2- مهندس مدني مساعد – المرتبة السابعة.

3- أخصائي أمن معلومات- المرتبة السابعة.

4- مُصمم جرافيكس – المرتبة السادسة (وظيفتان).

َوأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم الجمعة بتاريخ 1444/05/08هـ الموافق 2022/12/02م وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1444/05/15هـ الموافق 2022/12/09م وذلك من خلال الموقع .