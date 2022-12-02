أثارت للفنانة الاستعراضية الكولومبية شاكيرا، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة جديدة أثناء تواجدها في المحكمة لحضانة أولادها، وتداول مستخدمو الفيسبوك صور جديدة لها.

وبيّنت الصور شاكيرا في المحكمة ببرشلونة لتصديق أوراق اتفاقية تكفّلها بحضانة أولادها ساشا وميلان رسمياً، كما أنها اعتمدت تسريحة بسيطة بدون تكليف حيث اكتفت بأسدالة علي كتفيها مع نظارة شمس سوداء. .

يُذكر أن شاكيرا خلال المحاكمة بحقيبة من Balenciaga ومعطف من Burberry، ونسقت عليه بنطلون اسود بتصميم الوايدليج .