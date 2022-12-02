أوضح المشرف العام لجمعية خيرات عبد الله السبيعي أن مبادرة “أدم نعمتك” هو مشروع متخصص في حفظ الفائض من النعم في جميع مواقع مهرجان الملك عبد العزيز
وقال السبيعي :” هذه المبادرة يطلقها نادي الإبل للسنة السابعة على التوالي وتنفذها على أرض الميدان جمعية خيرات لحفظ النعمة”.
وأضاف ” هذا المشروع متخصص في حفظ النعم والفائض من الحاجة في مهرجان الملك عبدالعزيز في مختلف مواقع ومخيمات المهرجان ليتم الاستفادة من من الفائض من هذا الطعام بجمعه وتوزيعه للمستفيدين “.
فيديو | المشرف العام لجمعية خيرات عبد الله السبيعي: مبادرة "أدم نعمتك" هو مشروع متخصص في حفظ الفائض من النعم في جميع مواقع مهرجان الملك عبد العزيز #الإخبارية pic.twitter.com/6F2ZtV0Mcl
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 1, 2022
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