أوضح المشرف العام لجمعية خيرات عبد الله السبيعي أن مبادرة “أدم نعمتك” هو مشروع متخصص في حفظ الفائض من النعم في جميع مواقع مهرجان الملك عبد العزيز

وقال السبيعي :” هذه المبادرة يطلقها نادي الإبل للسنة السابعة على التوالي وتنفذها على أرض الميدان جمعية خيرات لحفظ النعمة”.

وأضاف ” هذا المشروع متخصص في حفظ النعم والفائض من الحاجة في مهرجان الملك عبدالعزيز في مختلف مواقع ومخيمات المهرجان ليتم الاستفادة من من الفائض من هذا الطعام بجمعه وتوزيعه للمستفيدين “.