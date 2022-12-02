أفاد باحثين دوليين بأنه يمكن أن يحدد مستوى ضغط الدم الانبساطي (القراءة السفلى لضغط الدم) السمات العصبية للشخص.

ويُشار إلى أن الأشخاص المصابون بالعصبية حساسين جدا بصورة خاصة للنقد، وغالبا ما ينتقدون نفسهم ذاتيا، ويغضبون ويقلقون ويخجلون بسهولة.

وتعطي نتائج الدراسات الجديدة، الأمل في إمكانية كبح سمات الشخصية العصبية من خلال مراقبة مؤشرات مستوى ضغط الدم.

وركز الباحثون اهتمامهم على تحديد علاقة السبب والنتيجة بين العوامل الوراثية ومؤشرات الحالة الصحية، حيث أنهم استخدموا ما يسمى بالعشوائية المندلية على أربع خصائص لضغط الدم (الانقباضي، والانبساطي والنبض و مستوى ارتفاع ضغط الدم)، وأربع حالات نفسية (القلق واعراض الاكتئاب، والعصبية والرفاهية الشخصية).

وبيّن هذا التحليل الدقيق، أن ارتفاع مستوى ضغط الدم، وبصورة خاصة الانبساطي، يؤثر في العصبية، وليس في القلق وأعراض الاكتئاب أو الرفاهية الشخصية.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج قد لا تنطبق على الأشخاص من أصل غير أوروبي، ما يحد من استخدامها في المستقبل.

والجدير بالذكر أن المراقبة والتحكم بمستوى ضغط الدم، يمكن أن تساعد على تقليل العصبية، وتنظيم اضطرابات المزاج التي تسببها وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.