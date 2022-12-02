وثّق مقطع فيديو لزحام ملفت وجميل بين المعتمرين فجر اليوم الجمعة، وهم يؤدون مناسك العمرة في جو روحاني مليء بالسكينة والطمأنينة.

وأظهر المقطع، المشهد العظيم الذي يخطف أنظار وقلوب المشاهدين لأفواج المعتمرين وهم في زحام ملفت طالبين المثوبة والمغفرة من الله عز وچل.

كما بيّن المعتمرون وهم يرسمون أجمل هندسة إلهية وبحركة انسيابية حول الكعبة الغراء في صحن الطواف.