أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عن موعد التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني للطلبة السعوديين (بكالوريوس ودبلوم) للعام 2023م.

وأوضحت أن المسمى الوظيفي هو برنامج ياسرف للتدريب التعاوني 2023م، وفقاً للشروط التالية :

1- ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

2- يجب أن يكون لدى المتقدمين معدل تراكمي لا يقل عن 2.6 من 4 للتخصصات الفنية و 2.8 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا الأحد بتاريخ 1444/05/10هـ الموافق 2022/12/04م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م، من خلال الموقع .