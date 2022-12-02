تعد السيارة كيا تيلورايد موديل 2022 أكبر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في أسطول سيارات كيا، كما أنها تعتبر أحد أبرز السيارات العائلية في المملكة، حيث تتميز بالعديد من التجهيزات القوية، ووسائل الرفاهية والأمن والسلامة.

وتعتمد السيارة كيا تيلورايد موديل 2022، في قوتها على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3800 سي سي، يضخ قوة تصل الى 291 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن متر.

وتتميز السيارة بشاشة العرض على الزجاج الأمامي لأهم معلومات القيادة، و نظام المعلومات والترفيه يأتي مع شاشة 10.25 بوصة سهلة الاستخدام.

وتتوفر السيارة كيا تيلورايد موديل 2022 في المملكة بالأسعار التالية:

سيارة كيا تيلورايد موديل 2022 فئة LX بسعر 160,432 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2022 فئة LX AWD بسعر 165,023 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2022 فئة EX AWD بسعر 182,848 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2022 فئة EX بسعر 192,163 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2022 فئةSX PKG BUTTER SCOTCH بسعر 200,328 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2022 فئة SX AWD بسعر 201,708 ريال