أكد الباحث الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أن إطلاق شركة عسير للاستثمار سيخلق فرصا وظيفية لأبناء المنطقة.

وقال القحطاني :” مثل هذه الشركات ستخلق فرص وظيفية بالآلاف في مجال قطاع السياحة، وهذا القطاع يتميز بأنه يستوعب عدد هائل جدا”.

وأضاف ” التنوع الذي نجده في منطقة معينة في المجال الصناعي والبتروكيماويات والسياحة هذا دليل واضح على أن المملكة تسير وفق رؤية ثاقبة تصب في صالح الاقتصاد “.