أكد الباحث الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أن إطلاق شركة عسير للاستثمار سيخلق فرصا وظيفية لأبناء المنطقة.
وقال القحطاني :” مثل هذه الشركات ستخلق فرص وظيفية بالآلاف في مجال قطاع السياحة، وهذا القطاع يتميز بأنه يستوعب عدد هائل جدا”.
وأضاف ” التنوع الذي نجده في منطقة معينة في المجال الصناعي والبتروكيماويات والسياحة هذا دليل واضح على أن المملكة تسير وفق رؤية ثاقبة تصب في صالح الاقتصاد “.
فيديو | الباحث الاقتصادي د. محمد القحطاني لـ #نشرة_التاسعة: إطلاق شركة عسير للاستثمار سيخلق فرصا وظيفية لأبناء المنطقة#الإخبارية pic.twitter.com/IgxEhbCBFz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 1, 2022
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