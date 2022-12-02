تداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لمواطن قطري يعبر عن حبه وسعادته وتقديره للجمهور السعودي الذي جاء بكثافة لحضور مباريات فريقه الوطني خلال منافسات كأس العالم 2022.

وبدأ القطري الفيديو بمطالبته “تسكير الحدود” بين البلدين حتى لا يعود السعوديون إلى بلدهم، قائلاً: “لو سمحتوا سكروا الحدود عليهم”، لافتًا أن الشعب القطري لا يريد أي سعودي أن يغادر.

وأضاف: “احنا مستأنسين بوجودكم هنا، خسارتكم للمباراة الأخيرة لا تعني أنكم تغادرون، والله العظيم أنتم شعب عسل.. شعب يحيي أي مكان”، مؤكداً أن مغادرتهم ستبعث الضيق على القطريين.

وتابع بطريقة المبهرة: “نحن خسرنا، شوفتونا طلعنا من قطر؟ جعدنا، ما نبيكم تطلعون”.

وشارك الصحافي السعودي محمد البكر المقطع وعلّق عليه قائلاً: “تأكيداً على ما يقوله هذا الحبيب من كلام طيب عن الجمهور السعودي، أقول للجماهير السعودية في قطر، شرفتونا ورفعتوا رؤوسنا كسعوديين.”

وأضاف:” احترام المناسبة والثقافة العالية والتحدث بعدة لغات وخفة الدم وكاريزما؛ أظهرت هوية الشباب السعودي، شكراً لهذا الشاب القطري وشكراً لجمهورنا العزيز.”