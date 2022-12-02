أوضح إيلون ماسك أن كل تويتري سيتمكن قريبا من معرفة عدد الأشخاص الذين “يشاهدون” تغريدة كتبها، تماما كما يحدث لمنتجي مقاطع الفيديو.

ودخل ماسك أمس الخميس في دردشة مع أحد الأشخاص اسمه Rocket_Medic في تويتر، والذي أخبر ماسك بأنه يغرّد “لكن لا أحد يقرأ تغريداته”.

وسأل ماسك@Spooks عما إذا نظر في قسم تحليل التغريدات، بالنقر على النقاط الثلاث في الجانب الأيمن العلوي من التغريدة، ثم اختيار View Tweet Analytics والنقر عليها لمعرفة ما أحدثته أي تغريدة كتبها من صدى لدى متابعيه أو مدى تفاعلهم معها حين تواجدهم في المنصة، أو كم نالت من إعجابات على الأقل، ولم يجب المغرّد على سؤال الراغب كما يبدو بمعرفة كل ما يتيحه تويتر من معلومات.

ويتم تقييم كل تويتري بحسب عدد قراء تغريداته، لا بعدد متابعيه، عبر الإحصاء الآلي لمن شاهدوها حين تواجدهم ناشطين في تويتر، لا من مرت على أسمائهم في المنصة وهم غائبون عنها، وهو ما قد يكشف عن حسابات مريبة عددها بالملايين.