أعلنت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) تقريرها السنوي الذي يتضمن أغلى مدن العالم للإقامة وأرخص مدن للإقامة في العالم.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية:” اشتركت نيويورك وسنغافورة في أنهما أغلى مدن العالم”، لافتة أن هذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها نيويورك التصنيف العالمي.

ويُشار إلى أن تل أبيب قد احتلت المرتبة الأولى العام الماضي أما العام الجاري فهي في المرتبة الثالثة، وبشكل عام ارتفع متوسط ​​تكلفة المعيشة في أكبر مدن العالم بنسبة 8.1٪ هذا العام.

وأدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، إلى جعل نيويورك تتصدر القائمة، كما احتلت لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو المراكز العشرة الأولى، في وقت سابق من هذا العام، بينما أدى ارتفاع الدولار إلى تصدر المدن الأمريكية القائمة، وصعدت موسكو وسان بطرسبرج من خلال الترتيب 88 و 70 ، إلى 37 و 73 على التوالي ، جزئيًا نتيجة للعقوبات الغربية التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

– أغلى مدن العالم للإقامة في 2022:

نيويورك، سنغافورة، تل أبيب، هونج كونج، لوس أنجلوس، زيورخ، جنيف، سان فرانسيسكو، باريس، سيدني، كوبنهاجن

بينما المدن الأقل تكلفة للإقامة في 2022:

دمشق، طرابلس، طهران، تونس، طشقند، كراتشي، ألماتي، أحمد أباد، تشيناي، الجزائر