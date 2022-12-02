أكد خبير الفلك والأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أننا على عتبات موسم الأربعينية وهي من أشهر مواسم الشتاء ومدتها 40 يومًا؛ ولهذا سُميت بـ الأربعينية وتتكون من ثلاثة نجوم .
وقال ” الزعاق” في فيديو نشره على حسابه الشخصي:” دخل الشتاء الفعلي على المناطق الشمالية، وبعد أسبوعين (16يوم) يدخل فعلياً على جل المناطق، فنحن الآن على عتبات المربعانية وأولها وسماً من ناحية الحرارة أي معتدلة.”
وأضاف:” أن موسم الأربعينية أجوائه معتدلة ومن ناحية التأثير إذا نزل مطر خلال الـ 20 يومًا فإنه ينبت ما ينبته الوسم”، لافتًا أن أول الأربعينية بردٌ خفيف ومنتصفها أطول ليالي السنة .”
خلال هذه الأيام :
دخل الشتاء الفعلي على المناطق الشمالية
وبعد أسبوعين (16يوم)يدخل فعلياً على جل المناطق
فنحن الآن على عتبات المربعانية وأولها وسماً من ناحية الحرارة أي معتدلة
pic.twitter.com/0lBZ48UBtk
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) December 1, 2022
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