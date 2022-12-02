أكد خبير الفلك والأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أننا على عتبات موسم الأربعينية وهي من أشهر مواسم الشتاء ومدتها 40 يومًا؛ ولهذا سُميت بـ الأربعينية وتتكون من ثلاثة نجوم .

وقال ” الزعاق” في فيديو نشره على حسابه الشخصي:” دخل الشتاء الفعلي على المناطق الشمالية، وبعد أسبوعين (16يوم) يدخل فعلياً على جل المناطق، فنحن الآن على عتبات المربعانية وأولها وسماً من ناحية الحرارة أي معتدلة.”

وأضاف:” أن موسم الأربعينية أجوائه معتدلة ومن ناحية التأثير إذا نزل مطر خلال الـ 20 يومًا فإنه ينبت ما ينبته الوسم”، لافتًا أن أول الأربعينية بردٌ خفيف ومنتصفها أطول ليالي السنة .”