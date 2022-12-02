نشر لاعب المنتخب الألماني السابق مسعود أوزيل صورة له من ملعب في قطر، عقب قيام جماهير المونديال برفع صور له ردا على تكميم لاعبي “المانشافت” لأفواههم.

وأرفق أوزيل تعليقا على الصورة التي نشرها على حسابه في “تويتر”: “من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكرا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي – يسعدني دائما التواجد هنا. كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة إن شاء الله نراكم قريبا مرة أخرى”.

ورفع عدد من الجماهير العربية المتواجدة بملعب البيت خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا في المونديال، مئات الصور لنجم كرة القدم الألمانية المعتزل دوليا، مسعود أوزيل، والتي أثارت استفزاز الألمان.

وتداولت فيديوهات أظهرت غضب الجماهير الألمانية من صورة اللاعب المسلم أوزيل ومحاولات تمزيقها والاشتباك مع الجماهير بعد نهاية المباراة.