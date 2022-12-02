أوضح الشيخ سعد الشثري هل ارتكاب ذنب مثل شرب الدخان أو الغيبة خلال أداء وظيفة مباحة يؤثر على الراتب؟.

وقال الشثري :” الرواتب التي يتقاضاها الموظفين والعمال هي أجر مقابل العمل الذي طلب منهم، فمتى قام الشخص بمهام يعمله مودياً لها وفق ما طلب منه فإنما ما يتقاضاه من راتب حلال”

وأضاف ” فأما ما فعله أثناء ذلك من معاصي فإنه لا يؤثر على حل وإباحة الأجرة التي يأخذها، أما إذا كان فعله للمعاصي يؤدي إلى الإخلال بمهام عمله فحين إذاً يكون جزء من راتبه ليس على الوجه المباح لكونه لم يؤدي العمل الذي في مقابله “.