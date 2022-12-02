وُقعت 4 اتفاقيات استثمارية تشمل قطاعات الضيافة، والفندقة، والسفر بقيمة مليار ريال وذلك على هامش القمة العالمية للسياحة والسفر التي أقيمت في العاصمة الرياض.

َواختتمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية في المملكة مشاركتها في القمة العالمية للسياحة والسفر التي أقيمت في العاصمة الرياض خلال الفترة 28-30 نوفمبر 2022.

ومن بين الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية في قطاع الطيران التي وُقعت لتعيين شركة أرجاء للسفر والسياحة كوكيل حصري لطيران ويز في المملكة، حيث ستضيف طيران ويز ثلاث وجهات سفر تشمل فيينا، روما، وأبوظبي كمرحلة أولى وبما مجموعه 2000 مقعد تعزز من السعة المقعدية لمطار الملك فهد الدولي في الدمام.

ووقعت اتفاقية في قطاع الفندقة والتي أُعلنت بين شركة الموسى القابضة ومجموعة سلسلة فنادق الهيلتون بقيمة استثمارية تبلغ 500 مليون ريال، لتشغيل المبنى الفندقي في حي الحمراء بمدينة الخبر والمطل على جسر الملك فهد.