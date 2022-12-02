وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة للأندية بشأن اللاعب المغربي يوسف النصيري .
وقال “الفراج” في حديثه على برنامجه ” أكشن مع وليد”:” أنا أنصح الأندية السعودية يخلوا عينهم على يوسف النصيري”، مُشيرًا إلى أنه لاعب من العيار الثقيل .
وأضاف:” مثلما جعلوا كريستيانو رونالدو يفكر إذا لكل شيء طريقة .”
#وليد_الفراج: انصح الأندية السعودية بالتركيز على اللاعب المغربي يوسف النصيري .. مثلما جعلوا كريستيانو رونالدو يفكر إذا لكل شيء طريقة 😉#المغرب_كندا#أكشن_مع_وليد
يعرض على#Shahid
بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBCAction pic.twitter.com/kuHiKrtYfe
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 1, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً