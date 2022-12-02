وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة للأندية بشأن اللاعب المغربي يوسف النصيري .

وقال “الفراج” في حديثه على برنامجه ” أكشن مع وليد”:” أنا أنصح الأندية السعودية يخلوا عينهم على يوسف النصيري”، مُشيرًا إلى أنه لاعب من العيار الثقيل .

وأضاف:” مثلما جعلوا كريستيانو رونالدو يفكر إذا لكل شيء طريقة .”