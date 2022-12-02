شهدت ولاية مرسين جنوب تركيا حادث مأساوي أليم حيث تعرضت طالبة في الصف السابع للطعن حتى الموت داخل مدرستها

وتفصيلاً، قُتلت الطالبة فاطمة نيسا يوراكلي البالغة من العمر 13 عامًا، بعد تعرضها للضرب والطعن في المرحاض في الطابق الأرضي بالمدرسة.

ويُشار إلى أنه بعد سماع صوت استغاثة، عثر مشرفو المدرسة على فاطمة في المرحاض تعاني من إصابات خطيرة وتنزف بشدة.

وعلى الفور نقلت الضحية إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، ولكن باءت جهود الأطباء بالفشل في إنقاذها، ولقت مصرعها رغم كل التدخلات الطبية.

والجدير بالذكر أن التحقيقات أكدت أن زميلة الضحية في الفصل هي المتهمة بارتكاب الحادث، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.