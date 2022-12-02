تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بشكل طفيف في نوفمبر الماضي، مسجلًا انخفاضًا للشهر الثامن على التوالي منذ الارتفاع القياسي في شهر مارس الماضي.

وأفادت المنظمة اليوم بأن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولًا عالميًا، سجل 135.7 نقطة في متوسط الشهر الماضي، وانخفاضًا من 135.9 نقطة في أكتوبر.

وأكدت أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر، لافتة أن الانخفاض الطفيف في نوفمبر يعني أن مؤشر فاو لأسعار الغذاء الآن أعلى 0.3 % فقط عن مستواه قبل عام.