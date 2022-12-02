ديدان نمت في خد امرأة بعد لدغة بعوضة

اكتشف جراحون روس مرض غريب بعدما تفاجأوا بنمو ديدان في وجه سيدة بينها دودة وصل طولها إلى 12 سم.

وأفادت وزارة الرعاية الصحية في منطقة موسكو، بأن الأطباء أزالوا دودة طولها 12 سم من خد امرأة بعد أن عضتها بعوضة.

وكانت السيدة تشكو من تورم وحكة في منطقة الخد، وبعد الفحص، اشتبه الأطباء في إصابة المريض بورم حميد وقرروا إزالته، وبعد إجراء شق تحت تأثير التخدير الموضعي، وجد الأطباء رأس دودة.

و قال سيرجي جريفتسيف ، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين إن الالتهاب تطور داخل خد المرأة بسبب نشاط الدودة مما تسبب في حكة نتيجة لذلك.

وأضاف جريفتسيف: ” أزلنا الكبسولة من الخد واستخرجنا دودة طولها 12 سم” ، مضيفًا أنها كانت أول حالة من نوعها يراها منذ عقد من ممارسة الجراحة.