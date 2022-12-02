طالب اللاعب الألماني المعتزل مايكل بالاك بضرورة إجراء تغييرات داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم، مشيرا إلى أن ألمانيا فقدت سمعتها كفريق في بطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما ودع منتخب (الماكينات) المونديال من مرحلة المجموعات في النسختين الأخيرتين.

وقال بالاك في تصريحات صحفية : يتعلق الأمر بقلب كل حجر في اتحاد الكرة الألماني ينبغي أن يكون جزءا من ذلك إعادة النظر في كل منصب باتحاد الكرة الألماني، بما في ذلك منصب المدير الفني للمنتخب لا يتعلق الأمر بهانزي فليك شخصيا، بل بكرة القدم الألمانية وتكوين منتخب يلعب كرة قدم ناجحة ويذهب بعيدا.

وأضاف بالاك: ينبغي علينا أولا أن ننال الاحترام مرة أخرى علينا تدريب اللاعبين مرة أخرى ربما نركز على بعض الأشياء الأخرى في السنوات الأخيرة، ويتعين علينا تصحيحها.