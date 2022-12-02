شهدت القاهرة حادث مرّوع حيث أقبل ثلاثة مواطنين سودانيين على قطع كف مواطن مصري يعمل سائق سيارة أجرة ميكروباص، باستخدام سلاح أبيض.

وتفصيلاً، جاء اخطارًا لقسم شرطة أول مدينة نصر، بوجود اعتداء على سائق ميكروباص من قبل 3 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء وإصابة سائق الميكروباص وتلفيات بالسيارة قيادته.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتبين تعدي 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء على السائق، وعلى الفور تم ضبطهم وضبط بحيازته سلاح أبيض.

وأوضح المجني عليه أنه ثناء استكمال عدد ركاب سيارته الأجرة في منطقة مدينة نصر بالتحديد في شارع مكرم عبيد، قام 3 أشخاص بركوب السيارة وأحدهم جلس على مقعد يعيق صعود باقي الركاب، وعندما طلب منه الجلوس على المقعد الآخر رفض بطريقة حادة”.

وأضاف:” أنه بعد رفض الراكب تغير موضع جلوسه طلبت منه النزول من السيارة، ولكن تفاجأت بأنه يقوم بالتعدي علىّ بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض، وقام بقطع كف يدي اليسرى.”