قام حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمفاجأة الجماهير المغربية، بصورة مثيرة للمدرب المغربي وليد الركراكي، قبل مواجهة “أسود الأطلس” وكندا أمس الخميس، في دور المجموعات لمونديال قطر.

وجاء الركراكي في الصورة المعدلة التي نشرها حساب “الفيفا” على موقعه في “تويتر”، وهو يحمل بيده اليمنى فاكهة الأفوكادو، في إشارة بيده اليسرى للتعبير عن ذكائه.

وشارك حساب “الفيفا” الصورة، مُعلقًا برمز فاكهة الأفوكادو، والعلم المغربي، في إشارة للقب الذي اشتهر به الركراكي مؤخرا “رأس الأفوكادو”.

يُذكر أن هذا اللقب أطلقه أحد المعلقين المغاربة على الركراكي في وسائل التواصل الاجتماعي قبل أشهر عندما كان يشرف على نادي الوداد البيضاوي المغربي؛ بدافع السخرية من المدرب المصاب بالصلع، واطلع عليه الركراكي وأصبح يستخدم اللقب لممازحة وسائل الإعلام.