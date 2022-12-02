احتفى مطار الملك فهد الدولي بالدمام بالمسافرين الإماراتيين بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 51.

وتزينت أرجاء المطار بالأعلام الإماراتية وازدهرت شاشات العرض بمختلف العبارات الترحيبية للأشقاء الإماراتيين القادمين للمملكة.

وقال الأستاذ محمد مطر من أب سعودي وأم إماراتية أنه لا يوجد فرق بين الشعب السعودي والإماراتي وتجمعهم كثير من الصفات كالكرم وحب الضيافة ومحبة الشعبين لبعضهما ولدول الخليج عامةً.