كشفت مصادر عن مصير المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد.

وأوضحت المصادر أن خطط المنتخب مع رينارد مستمرة حتى العام 2027م وفقًا لـ “الرياضية” .

وأضافت المصادر أن رينارد سيشرف على الأخضر في كأس الخليج، وكأس آسيا التي تجرى العام المقبل.