كشفت مصادر عن مصير المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد.
وأوضحت المصادر أن خطط المنتخب مع رينارد مستمرة حتى العام 2027م وفقًا لـ “الرياضية” .
وأضافت المصادر أن رينارد سيشرف على الأخضر في كأس الخليج، وكأس آسيا التي تجرى العام المقبل.
كشفت مصادر عن مصير المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد.
وأوضحت المصادر أن خطط المنتخب مع رينارد مستمرة حتى العام 2027م وفقًا لـ “الرياضية” .
وأضافت المصادر أن رينارد سيشرف على الأخضر في كأس الخليج، وكأس آسيا التي تجرى العام المقبل.
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