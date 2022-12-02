المونديال يقرب “كنو” من نادي تركي

كشفت تقارير صحفية تركية عن وجود اهتمام من قبل نادي بشكتاش التركي بلاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني، محمد كنو.

وذكرت التقارير أن الأداء المميز للاعب في كأس العالم هو ما لفت أنظار النادي التركي إلى كنو، وجعل اسمه يطرح على طاولة اللاعبين الذين من الممكن أن يفتح النادي خط التفاوض معهم، وفقا لصحيفة “aspor” التركية ”

وأضافت أن النادي التركي يرغب في إيجاد بديل للكندي أتيبا هاتشينسون الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ومن المرجح أن يتخذ خطوات رسمية من أجل بدء التفاوض مع كنو خلال الأيام المقبلة.